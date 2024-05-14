復盛應用科技（6670）繼疫情之前，贊助水源村劇團為弱勢兒童演出「找回失去的勇氣」後，近期雙方再次攜手先後於5月6日在桃園建國國小、5月14日在高雄加昌國小，演出新劇「潘朵拉的希望」，為廠區所在地的學童帶來一場生動有趣的戲劇。

復盛表示，兩天的演出，桃園建國國小、以及高雄加昌國小的禮堂，分別湧入數百位小朋友熱情參與，天真活潑的學童開開心心地入場就位，讓現場頓時充滿了歡樂氣氛。

復盛應用科技財務長許廷儀、副總經理曾雅伶，分別代表公司引言，也在此氛圍的感染下，與現場師生融成一片。

復盛說，水源村劇團演出的「潘朵拉的希望」，隱約結合了ESG的概念，卻又以輕鬆自然的戲劇方式，帶給學童們正向積極的觀念。

劇中充滿了懸疑與趣味，學童們相當入戲，過程中，時而大笑時而吶喊，並與演出的大哥哥、大姐姐們開心互動，由於該劇極具教育意義，特別強調面對問題、解決問題的重要性，也鼓勵學童要有面對困難的勇氣，並培養思考能力。

復盛表示，該公司的公益活動，為社區文化注入了不同的元素，同時也提供了一個良好的合作模式，希望藉由企業與藝術團體的合作，可以帶來更正向的觀念，讓更多人參與，更多人受益。