壓力太大怎生孩！有人妻在網上抒發心情，她提到和老公結婚3年，努力嘗試1年的調理身體肚子遲遲無消息，但因為認為自己非長媳，也家族的內外孫已有8位，所以對於生孩子便順其自然，不料，公公去世後，迷信的婆婆便常盯住她肚子的狀況，而且還會以去世公公的名義來說情，並叮嚀「公公到現在死不瞑目『盯著她的肚皮』，就因她沒生小孩」，讓她相當崩潰也很反感。

一名人妻在「Dcard」發文，她提到和老公結婚3年從沒避孕過，各項檢查也沒大問題，甚至，她也嘗試約1年的「吃排卵藥、照卵泡、排卵試紙、定時做功課、中藥調理」，但肚子遲遲都無消息。

不過，人妻也表示自己並非是「婆家要求就會照做的乖媳婦」，因為她經濟獨立，工作能力與收入也不錯，不需要靠男方吃穿，因此，覺得對生孩子的態度是「緣分到自然就來了」，所以，也不畏他人說法總能自我消化；另外，人妻也說，老公的哥哥已生有1男1女，老公自然也無傳宗接代壓力，且家族內外孫多達8位，總認為沒有生還壓力，對於婆婆的叮嚀，總是聽聽就好。

然而，直到公公過世後，她便聽到婆婆在耳邊說「妳公公過世也一年了，最放心不下的就是妳們兩個沒有孩子」，但她也透露信神的婆婆會這樣說是因為「初一十五家裡的電風扇都會無故自轉，老公的二姐和公公擲筊，問了非常久得來的結論」，讓她相當傻眼。

人妻還說，婆婆常到廟裡和神明擲筊「都有杯」也表示有孩子，但她肚子就無反應，也讓她相當心煩，她還說婆婆常提起往生的公公向她情緒勒索，而她一想到就心神不寧，總覺得「公公到現在死不瞑目『盯著她的肚皮』，荒謬的原因就因她沒生小孩」，讓她相當崩潰。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「公公可能沒那個意思還被人當槍使，公公覺得無辜但公公已經不能說話了」、「壓力這麼大怎麼生啊！你老公可以幫忙處理一下他腦木(老母)嗎？」、「也才三年而已，她是在趕投胎嗎？不會去當保姆喔」、「壓力太大反而生不出來，妳婆婆煩不煩」、「當作婆婆大姑在作妖就好了」、「先生家是不是迷信很嚴重...」。