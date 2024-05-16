台灣高鐵公司職工福利委員會發起「環境永續深耕行動」，今在苗栗後龍外埔漁港舉辦2024年「集拾行垃」淨灘活動。這項由高鐵人自發辦理的環保活動，已是第8度舉辦行，每次都吸引大批高鐵員工主動報名參加。台灣高鐵公司董事長江耀宗從不缺席，每年帶頭響應，與同仁一起揮汗淨灘，用行動保護環境、實踐企業社會責任。今淨灘成果共清出逾1099公斤海洋廢棄物，盼透過具體行動，展現高鐵人守護家園、珍愛地球的環保理念。

江耀宗表示，永續發展已是世界各國最重要的共同目標，減少海洋廢棄物也是近年最受全球關切的環保議題之一。看到許多高鐵人不畏海風、烈日，願從自身做起，結合公司推動的ESG企業永續目標，用行動實踐企業社會責任，及對守護潔淨海洋與美麗台灣的深刻承諾，感到欣慰，希望大家都能把今天獲得的寶貴經驗，分享給身邊親友，鼓勵大家一起從日常生活做起，隨時為地球與環境盡一分心力。

江耀宗特別感謝「海湧工作室」長年對這項活動的協助，透過分享許多在第一線守護環境的故事，讓大家體認到海洋保育工作的刻不容緩。今年11月將接續在彰化線西鄉塭仔村海灘舉辦，號召更多高鐵人繼續「集拾行垃」，還給海洋潔淨空間，持續透過高鐵人拋磚引玉、由內而外發揮影響力，將減塑環保理念不斷擴散。

台灣高鐵公司提到，環境永續深耕行動是由台灣高鐵職工福利委員會主辦、員工自發性參與的環境教育系列活動，今年除舉辦2場「集拾行垃」淨灘，特別規畫2場「一日農夫」體驗，讓同仁透過食農教育的親手做勞動體驗，了解食物來源，培養對食物、生產者與環境的尊重與感恩，提倡對環境友善的消費方式，落實永續發展環保理念。