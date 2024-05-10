後龍鎮森杰幼兒園小朋友，10日上午邀請華山基金會阿嬤們一同歡度母親節。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

迎接溫馨母親節，後龍鎮森杰幼兒園10日上午，邀請華山基金會阿嬤們一同歡度母親節，小朋友自製卡片並致贈康乃馨表達祝福，再送上愛的抱抱，溫暖老寶貝的心，後龍鎮長謝清輝鎮長、後龍鎮代會主席花麗卿等一同到場關懷弱勢孤老，並肯定華山助老服務。

居住後龍鎮的93歲陳奶奶，50多年前獨自從北京移居苗栗，與孩子分隔兩地，獨自面對生活挑戰，隨著年紀增長，力不從心，每逢過節，更是寂寞。華山介入服務後，提供關懷訪視、物資協助，也邀請陳奶奶時常參與活動，陪伴克服孤獨，找回生命的意義。

後龍鎮森杰幼兒園小朋友，10日上午邀請華山基金會阿嬤們一同歡度母親節。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

這次母親節歡慶活動，陳奶奶及其他10餘名長輩共同參與，由MH舞蹈工作室，以精湛的舞技開場，炒熱氣氛，幼兒園孩童親手繪製母親節傳情卡片、手持康乃馨，大大擁抱奶奶，並以感恩奉茶儀式，表達祝福之意，讓老寶貝們感受被珍惜及愛的溫暖。

華山基金會服務失能、失智、失依老人，發起2024常年服務暨「愛老人 端午動起來」公益活動，推廣「孝道敬老」理念，主動串聯社會大眾、走入社區、送上關懷，使長輩感受社會溫暖，讓其生活有所依有所靠，不再只有孤單寂寞的身影。端午關懷禮一份380元，常年服務經費一位長輩每月1,250元、一年15,000元，期盼您的支持，幫助一個站守護一百位長輩，愛心專線：037-37362。