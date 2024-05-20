聯合國環境規劃署估計每年有1,000-2,000萬公噸塑膠進入海洋(註1)，為正視海洋垃圾污染問題，全球人壽董事長林文惠、總經理馬君碩日前率澎湖通訊處同仁及保戶，於澎湖龍門沙灘撿拾海廢垃圾總計133.08公斤，為連續第二年響應由壽險公會號召的「為地球保險」接力淨灘活動，展現企業綠色行動力，為地球永續盡一份力。

全球人壽董事長林文惠表示，全球人壽深耕台灣30年，長期關注環境議題，以實際行動守護生物多樣性，多年來透過收購環境友善茶米，推動流域收復，守護藍鵲、石虎和多元物種的棲息地，截至2023年底，成功完成苗栗楓樹溪和坪林大粗坑溪流域收復，守護陸地多元物種棲地，累計減少碳排放11,670公斤。與今年國際生物多樣性日主題「Be part of the Plan」(註2)，強調生物多樣性、你我共參與的倡議不謀而合。

淨灘後的沙灘好美！全球人壽董總帶領志工在澎湖海灘共同合影，留下「TG 30」歡慶全球人壽30周年。(圖/全球人壽提供)

全球人壽總經理馬君碩表示，全球人壽響應聯合國永續發展目標(SDGs)，將永續發展納入企業決策考量，落實在各項專案中，如「我的一畝田、我的一畝茶」透過「共同參與」及「二次公益」建立善循環，協助公益團體義賣，以一分公益，多方得利的精神發揮企業影響力，促進9項SDGs目標的實現。

為持續推動守護生物多樣性，全球人壽已連續二年投入海洋生態保育，於5月17日舉辦澎湖龍門淨灘公益活動，除由董事長林文惠、總經理馬君碩親自參與，並號召澎湖當地近百位同仁及保戶共襄盛舉，清理出包括寶特瓶、漁網共133.08公斤海廢垃圾，同時更同步推廣「多一塑不如少一塑」活動，不僅餐食選用澎湖當地環保釜鍋飯，以在地當季食材烹調，減少碳排放，並以重複使用的餐具降低塑膠使用量，且釜鍋飯的包巾採銀合歡手工染製，兼具環保與美觀，於活動結束後即贈予參與志工，鼓勵以重複使用的包巾代替塑膠袋，共同減塑愛地球。

全球人壽董事長林文惠(左)與總經理馬君碩(右)，共同撿拾海廢，象徵全球人壽30年，從30走向永續，一起和世界共好。(圖/全球人壽提供)

為讓社會大眾對海岸環境議題有更深的認識與了解，全球人壽攜手澎湖在地環保團體「海漂實驗室」導入循環經濟概念，開設「海廢循環再製課程」，將淨灘收集的海廢垃圾重新再製為藝術品，重新賦予它們說故事的生命力，以藝術傳達環境理念，不僅為海廢垃圾創造全新價值，更以循環經濟創建善循環，推動ESG永續發展。

全球人壽持續朝向2050國際淨零碳排目標邁進，不僅致力實現核心壽險本業的低碳營運，更在董事長率同仁與保戶齊心努力下，參與淨灘活動為守護地球環境生態貢獻一分心力，也實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「保育海洋生態」，完成全球人壽17項SDGs最後一塊拼圖，逐步實現「以人為本，利己利他的永續企業」願景，一起讓世界共好。