海生館在世界海洋日當天將舉辦系列活動。（海生館提供／羅琦文屏東傳真）

聯合國將6月8日訂為「世界海洋日」，今年剛好是端午連假首日，屏東海生館在世界海洋日當天將舉辦系列活動，號召民眾一起淨灘、帶民眾認識人造漁具如何危害海洋生態、一起親手製作環保小工具，並邀請學者舉辦「鯨之生─深海食物鏈」講座，帶民眾認識「鯨落」對海洋生態的意義。

海生館表示，當天早上9點至11點舉行「淨化行動」，號召所有喜愛海洋、有興趣的民眾一同淨灘，活動過程中蒐集的垃圾將在上岸後分類，接著由解說員帶民眾認識何謂「海漂垃圾」，深刻理解日常做好垃圾分類和減量的重要性。現場也架設水下環景VR、水下無人載具ROV，讓民眾體驗水下探勘和採樣過程。

淨灘活動採線上預約及現場免費報名，但當日需另購票入館。活動結束時，海生館加碼贈送每位參加者海洋生物杯墊及海生館限定帽子，名額限80位；講座亦採線上預約，贈送每位參加者環保玻璃吸管一組，名額限50位。

海生館表示，聯合國公布2024年世界海洋日主題為「喚醒新深度 Awaken New Depths」，海洋維繫人類和地球上所有生命，然而人們卻對浩瀚的海洋知之甚少，甚至對海洋嚴峻現狀心知肚明，卻仍然在全球各地隨處可見持續對海洋生態做出破壞行為，強調我們沒有時間「眼不見為淨」，亟需改變自己與海洋的關係，人們必須喚醒新深度。