辜仲諒友人表示，辜仲諒此次重新以法人董事代表的身分重返中信金，主要有二大要務，一是辜仲諒在2006年卸下中信金法人董事代表、中信金副董事長身分後，就以中信慈善基金會董事長身份長期投入慈善公益，對我國體育事業發展也大力推動，此次回返中信金董事會後，也將持續各項公益事業與運動事業的推動。

二是希望重返三三會，延續中信金創辦人辜濂松時代就協助政府推展經貿外交的理念，未來也會積極代表中信金參加經貿組織，為拓展民間經貿外交貢獻一份心力。

至於市場揣測，辜仲諒此次重返中信金董事會後，下一步即是接任董事長，辜仲諒友人透露，現階段暫無此規劃，據了解推動公益與經貿外交傳承創辦人理念將是他現階段的重心。

而2022年8月1日就辭職退休的中信金前總經理吳一揆，過去就曾是中信金董事長顏文隆所倚重的專業經理人，此次在家中事務處理完畢、在中信金強力延攬下，也決定重返中信金，擔任中信金副董，繼續提供專業意見。

中信金17日重訊公告，仲遠投資股份有限公司代表人陳春克、宜詮投資股份有限公司代表人許舒博，分別改派中國慈善基金會董事長辜仲諒、中信金前總經理吳一揆，任期至2025年6月16日。

中信銀董事長利明獻也在17日辭任中信銀董事長、中信銀風險管理委員會委員、中信銀美國子公司CTBC Capital Corp董事長、美國子行CTBC Bank Corp. （USA）董事長、加拿大子行CTBC Bank Corp. （Canada）公告董事長，生效日為5月24日，據了解，利明獻將轉戰東元電機董事長，而中信銀董事長由副董事長詹庭禎暫代。