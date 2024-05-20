為落實食農教育法及獎勵從事食農教育工作具有傑出貢獻者，農業部將於2024年舉辦「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」，將評選出15名對我國食農教育推動具有傑出貢獻的個人或團體，公開頒獎給予表揚，其中獲選為特優獎者，更將頒發獎金30萬元。

食農教育法在2022年公布2周年以來，農業部積極落實食農教育法，陸續完備相關法規及推動計畫、建置食農教育資訊整合平台、發展食農教育主題教材140餘項；及依產業特性，輔導公私部門辦理食農教育推廣計畫、食農教育創新整合計畫、農村產業跨域計畫及農村亮點計畫、推動食米學園計畫及食魚教育推廣計畫等各項食農教育計畫，並將在2024年辦理「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」，獎勵我國從事食農教育推動者。

農業部說明，本獎項評選對象分為我國國民、法人團體、民營事業、學校及幼兒園、機關(構)及公營事業機構及社區等6報名類別。報名後將由參選者所在的地方政府進行初審，每類別各取前3名送農業部進行複審及決審。

農業部提醒，獎將採網路方式報名，有意參選者請由農業部食農教育資訊整合平台進入活動網站，農業部也將舉辦4場次的徵選座談會，歡迎民眾參加座談會，座談會資訊將公布於「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」活動網站。詳情可洽第一屆國家食農教育傑出貢獻獎活動網站。