俄烏戰爭全面爆發後，先是烏克蘭大量利用無人機發動攻擊，取得相當不俗的成果，烏克蘭有西方各國的支援；但緊接著俄羅斯的自製無人機也很快投入戰爭，並且成效也相當驚人，然而資訊技術相當薄弱的俄羅斯，是如何這麼短的時間有相似的技術??一項報告認為，很可能採用顯示卡巨頭輝達公司(NVIDIA)的技術，若真是如此，輝達就須出面說明。

防衛部落格(Defense Blog)報導，網路抵抗組織的電腦駭客提供了新的情報，揭示俄羅斯無人機製造商「Albatros」，利用了美國圖形處理器製造商 NVIDIA的晶片與 與之間的聯繫。

調查機構InformNapalm對這些文件進行了分析，揭露俄羅斯正在其新型Albatros M5無人機中使用輝達公司開發的Jetson Nano微電腦，該產品有精確的圖像辨識能力。

駭客滲透進「Albatros」公司的內部文件、電子郵件發現，該公司與輝達的商業合作至少自2016 年後都在持續。雖然商業活動在美國提出對俄羅斯全面制裁後也跟著中斷，但是非經濟活動的學術交流卻在持續，輝達的主要聯絡人，是Albatros公司的業務開發資深經理卓拉耶夫( Anton Dzhoraev)。

最近一封日期為2024 年 2 月 26 日的電子郵件顯示，輝達公司邀請卓拉耶夫參加「NVIDIA GTC 2024 AI」，這是由輝達公司主持的先進人工智慧討論會，於3 月 18~21 日舉行。並建議，也可以向學生和有興趣的同事發送邀請，顯然雙方的交流不受戰爭影響。

根據輝達公司網站的介紹，Jetson微處理器可以用來自動運輸、自動化機器人和其他嵌入式應用程式的領先平台。雖然它屬於平價型產品，但它與其他輝達公司的高階產品都使用相同的人工智慧軟體，也就是著名的CUDA編輯程式，使得它可以通過編輯，執行各種圖片識別工作，比如目標識別。

對此，輝達公司尚未就他們與俄羅斯軍用無人機製造商的合作發表評論。