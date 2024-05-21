匯銀主管指出，Fed官員出來講話，都會讓美元指數出現起伏，「今天鴿一點美元就下跌，鷹一點美元就上漲」，非美幣別也跟著作出反應，新台幣隨亞幣下跌，部分外資及進口商紛紛買匯，新台幣早盤最低見32.33元，但匯價逢高出口商早已掛單在等，終場新台幣仍收在32.2元價位，其實也沒有弱到哪裡去。

匯銀主管強調，上周新台幣強漲，但本周交易又平淡下來，例如近期投信也機會未再匯出，匯價來到盤整階段，進、出口商對於價格都可以接受，導致新台幣在區間內震盪，雖然盤中上下波動仍近1角，但因為流動性充足，央行隔岸觀火，根本不需調節。

外匯交易員認為，現階段亞洲匯市都是反應國際盤，變成是跟著美元跑，隨美元走勢反應一點小幅動。而根據央行統計，主要亞幣21日大致收黑，先前漲多的韓元狂瀉0.54％、日圓下跌0.32％、新台幣貶0.18％、星幣貶0.15％、人民幣貶0.09％。

交易員強調，影響美元最主要關鍵還是通膨數據，後續先等周四Fed會議紀錄公布，但預計對市場影響已削弱，主因Fed官員公開發言已經講得差不多，淡化會議記錄影響；而接下來美國將公佈個人消費支出物價指數（PCE）結果，在此之前匯市仍偏觀望，新台幣維持盤整格局。

交易員進一步說，本周也要注意周四輝達財報出爐，目前台股與AI連動性極高，輝達財報將直就牽動台股表現，並連帶影響新台幣走勢；另觀察我國出口數據，若扣掉資通訊、AI相關，其他產業表現仍低迷，回歸基本面來看，AI相關題材要好，資金注入台股，新台幣才有支撐力道。