台北市1名14歲少女A女，過年時在阿公家中休息，竟遭80歲阿公摸下體及胸部，甚至裸露下體給A女觀看等強制猥褻行為，經台北地院審理後，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處阿公有期徒刑1年3月。可上訴。

判決指出，A女當時在北市阿公家樓上房間睡覺，阿公突然靠近，用手伸進內褲裡面摸其下體，摸到一半阿公突然去廁所，回來之後就換成伸進內衣裡面摸其胸部，後來A女將阿公推開，跑進去廁所傳訊息給我哥哥「阿公好可怕」，哥哥叫A女先下樓，A女就回去房間要穿鞋子下樓，卻被阿公就從後面抱住，後來才掙脫下樓。

法院調查，依A女與其胞兄間之通訊軟體對話紀錄，顯示A女針對遭被告強制猥褻之過程，向其胞兄表示：「真的太可怕了」、「超可怕」、「我真的沒想過這種事會發生在我身上」等語。

法院審酌，被告行為時年滿80歲，且身為A女之祖父，明知A女當時年僅14歲，心智發展未臻成熟，竟罔顧人倫，為滿足一己私慾，而對A女為前開強制猥褻行為，嚴重妨害A女身心健全成長，更致A女因此需常至身心科就診對A女造成終生難以磨滅之傷害，所為實屬不該，惟念被告坦承部分犯行，復參酌本案已簽立和解書，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處阿公有期徒刑1年3月。可上訴。

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