據美國之音報導，美國財政部長葉倫當地時間5月21日在法蘭克福的一場演講中表示，美國和歐洲領導人必須解決中國的產業政策問題；因為中國的產業政策對全球清潔能源產業構成威脅，「中國的工業產能目前導致生產大大超過全球對電動汽車、鋰離子電池和太陽能等關鍵行業的需求。」

葉倫表示，她和美國總統拜登將採取行動保護戰略領域的工人和企業，「當我們坐在這個房間裡的時候，中國的產業政策可能看起來很遙遠，但如果我們不能以戰略和團結的方式做出反應，我們兩國和世界各地企業的生存能力都可能面臨風險。」

葉倫在4月份警告中國官員，美國不會接受生產過剩的低價商品充斥全球市場。

「我們以前見過這種情況，」葉倫上個月告訴記者。「十多年前，中國政府的大規模支持導致中國鋼鐵成本低，充斥著全球市場，摧毀了世界各地和美國的工業。」她補充說，拜登也「不會再次接受這一現實」。

拜登政府上周宣布對中國戰略產業徵收新的關稅，包括鋼鐵、太陽能、電動汽車和電池零組件。

葉倫說：「我們希望在美國、歐洲和世界各地看到健康的綠色技術行業，從創新型初創企業到綠色製造工廠，而不僅僅是在中國。」