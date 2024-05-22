5月20日上午11時，簡男於板橋公車站牌影像。（新北市警察局提供）

簡姓男子去年1月於台北市萬華區犯下殺人未遂案，受監護期間，19日從基隆市某醫院脫逃，流竄雙北地區。（基隆市警察局提供）

簡姓男子去年1月於台北市萬華區犯下殺人未遂案，受監護期間，19日從基隆市某醫院脫逃，流竄雙北地區，造成人心惶惶。新北市警察局22日下午接獲基隆市刑大通報，掌握到簡男20日上午11時從北市搭乘捷運於板橋新埔捷運站下車，搭乘公車離開，往新莊方向移動，立即啟動鷹眼小組，全力追查簡男。

19日上午，簡男從基隆市某醫院脫逃，基隆警方連日全力調閱上百支監視器，發現簡男搭國道客運至台北市，在南京東路三民路口下車後不知去向。

新北市警察局今下午2時44分接獲基隆市刑大通報，掌握到簡男20日上午11時，從北市搭乘捷運於板橋新埔捷運站下車。接獲通報後立即啟動鷹眼小組。

新北警方今公布簡男當日影像，他身穿藍色格子襯衫，內著白色T恤，下半身則穿牛仔褲，帶著眼鏡及口罩，蓄平頭。

新北市警察局說，調閱監視器發現，簡男20日於捷運站下車後即搭乘公車，往新莊方向離開，在此提醒民眾提高警覺，如有發現簡男行蹤，請第一時間撥打110，警方會立即前往確認。