29歲「樂天女孩」琳妲（本名：林羿禎），甜美臉蛋和32D傲人上圍，在IG擁有89萬粉絲追蹤。最近她自曝去做「乳頭粉嫩術」，藏了3個月後她大方掀衣，和閨密與啦啦隊女孩分享結果，引來眾人尖叫。

琳妲日前在IG曬影片，分享自己去做了讓乳頭變粉嫩的手術。負責幫她執行的老師在術前還把衣服掀開給她看，令琳妲驚訝到爆粗口，直言：「太粉了」。還笑說老師為了自己當術後案例，特別「一邊有用、一邊沒用」，兩邊一起比對後效果更加明顯，「一個黑、一個粉」。

琳妲去做乳頭粉嫩術，先請老師分享成果。（圖／翻攝自linda831212 IG）

琳妲紀錄第一次做完粉嫩術時是1月22日，等到4月22日才能「開箱」揭曉結果。她第一個就讓身邊的女性摯友看看胸部的變化，閨密驚訝笑說：「哇！有長進欸」，場景換到啦啦隊休息時，其他的啦啦隊女孩見琳妲掀衣服露出胸部後，也發出尖叫，大喊：「不可能這樣子吧」，笑說超羨慕心動。

琳妲去做乳頭粉嫩術，術後分享給閨密和啦啦隊女孩看。（圖／翻攝自linda831212 IG）

除了啦啦隊工作外，琳妲還是網紅團體「反骨男孩」成員，並積極經營自己的電商事業，去年11月《時報周刊CTWANT》拍到琳妲私下是工作狂，從電視台出來後就坐車到另一處商業大樓，推測是談與直播相關的工作，她努力賺錢就是為了在汐止買房讓媽媽住，還曾自嘲多忙都沒關係，「時間像乳溝一樣擠一擠就有了」。