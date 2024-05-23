高雄大遠百自5月24日至6月3日推出為期11天的「遠百卡好康」，攜手8大銀行信用卡聯手出擊超級回饋，於百貨服飾當日單筆刷滿3,500元送350元、指定名品單筆刷滿5,000元送500元、數位3C單筆刷滿1萬元送400元，刷越多送越多，回饋無上限。

此外，6月1日至6月20日止，凡6月壽星憑遠百APP金級會員及本人身分證明文件即可兌換100元十足電子抵用券，豐富的優惠內容，讓實質回饋多更多，聰明的民眾趕緊把握難得的機會，大肆採購享受遠百卡好康的購物樂趣。

為迎接端午節到來，高雄大遠百於地下1樓「異國食品館」獨家引進全台端午名粽，網羅星級飯店、人氣名店、網路人氣團購熟食、各地創意美饌、融合養身元素，享用美食同時也能兼顧健康，即日起凡購買端午節專刊商品，使用遠百APP結帳或持HAPPY GO卡過卡單筆滿888元以上即贈送「100元美食餐飲抵用券」，購買2件以上可享88折優惠，趁著佳節一定要尋香追粽品嘗一番。首推台北遠東香格里拉飯店由香宮廚藝團隊精心製作獻上多款特色美粽，主打香傳粽情禮袋，推薦價只要1,388元包含香宮經典烤鴨粽兩顆、五福粽乙顆、香椿猴頭菇粽乙顆、紫米奶黃流沙粽乙顆，搭配精緻禮袋，是佳節送禮自用的絕佳首選。

5月25日下午2點至5點，高雄大遠百攜手高雄市苓雅衛生所於一樓廣場舉辦「捷伴護媽咪‧溫馨母親月-防癌篩檢車巡迴活動」，凡符合子宮頸抹片檢查或乳房攝影檢查之本市市民，攜帶健保卡並完成檢查即可獲得捷運免費單程票券及精美小禮物；5月26日下午4點由高雄市救國團舉辦「龍騰迎新局．七二展風華」師生研習成果展演，現場特別企劃動感熱情的肚皮舞、活力揚溢MV熱舞及兒童律動，還有愛心義賣等富教育性、公益性之課程體驗，歡迎一起來回憶救國團青春時光，同時現場還有由高雄市稅捐稽徵處前鎮分處舉辦的「捐發票做公益換好禮」，現場完成租稅問答，即可依設定之發票張數捐贈未開獎之雲端發票兌換宣導品乙份，請民眾消費發票存載具，增加中獎率，一同加入環保愛地球的行列。