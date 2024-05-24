「永豐化學工業股份有限公司」因多項缺失遭食藥署判定嚴重違反GMP規範，目前暫停生產，另一間專門供應洗腎機構的「安星製藥股份有限公司」也出現違規，遭食藥署要求停產注射液藥品。衛福部次長林靜儀今天表示，安星公司已於5月22日確認庫存可放行，後續可正常製造，至於永豐停產的缺口，國內其他合格廠商將在6月大量增產，預計產量可增加2到3倍。

永豐化學因實驗室數據涉及假造等多項缺失，遭食藥署判定嚴重違反GMP規範，本月10日起暫停生產。永豐生產的20項藥品中，以「大包裝注射用生理食鹽水」供應最吃緊，食藥署正協調其他合格廠商協助增產。

但藥師沈采穎指出，安星今年3月也出現在違規名單中，廠內無菌產品充填期間有多次微粒子超標，廠內未經充分調查就放行產品。林靜儀今天表示，安星公司主要供應診所及透析中心，前段時間有GMP相關行程程序沒有處理好，因此暫停生產一段時間，目前已確定沒問題，5月22日重新開放產線，後續可正常製造。

林靜儀表示，針對與永豐公司有合約的醫療機構，合格庫存由食藥署協調配送，至於沒有簽訂合約的中小型醫院，會協助媒合其他合格藥廠供貨。其他藥廠本來產量比較少，也比較沒有大批合約貨，這次已經答應食藥署協助增加產量，預計6月開始大量生產，產量會是將近2到3倍。

林靜儀強調，感謝這些協助增產的藥廠，都需要成本，包括增加產線和加班，健保署會協助評估成本，後續還需要再處理，不會讓廠商吃虧，並強調日後會讓產線及供需穩定，也請大家現階段不要造成價格哄抬。目前看起來品管相關改善還需要一段時間，可能某些簽約的醫療院所沒辦法出貨的情況會持續一陣子，這部分會以專案進口協助。

除了現階段確保供應外，林靜儀也點出中長期目標，包括輔導改善並平衡市場，並檢討盤點藥品成本和品質的平衡，以及建立藥廠警示及緊急措施機制。

林靜儀進一步說明，過去食藥署本來就有針對「寡占藥品」有預警機制，但像永豐這次的情況並非寡占，我們也需要檢討的是，它過去多次被列為高風險藥廠，多次檢驗有出現問題，也曾發生藥品感控事件，但市占率超過一半，需要一個法規去處理，需要一點時間去調整相關管理辦法。