奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪說明腎結石最新治療方式。（曹婷婷攝）

65歲陳先生腎結石10多年從不就醫，堅信靠著猛灌啤酒就能利尿且能麻醉止痛，而他每次只要一不舒服，也確實能順利把小石頭「尿出來」排出，但日前再度腰痛、解尿困難，猛灌啤酒卻失效，貼藥布止痛也沒用，急診被告知結石卡住尿道、腎臟急性損傷，晚一步就醫恐需洗腎，嚇得阿伯乖乖接受手術，現已復原。

結石不就醫，小心演變成腎水腫！奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪指出，陳先生忍痛多日，被家人急送到奇美醫院急診室時，經電腦斷層檢查發現不只尿道有結石，腎臟也有2公分結石，輸尿管被1.5公分結石阻塞，造成嚴重腎水腫，且腎臟功能已有急性損傷情形，他緊急安排內視鏡取石手術，先取出結石解除尿路阻塞問題，經治療後，腎功能才逐漸恢復正常。

考量陳先生除了腎結石還合併有糖尿病，不適合傳統經皮腎穿刺手術，他使用次世代軟式輸尿管內視鏡，以自然孔內視鏡手術進入腎臟，將2公分結石以高能量雷射擊碎，順利取出結石碎片，手術中即時監測腎內壓力更進一步提升手術的安全性，陳先生術後隔天就出院。

根據健保資料庫2021年統計，台灣20歲以上成年人，腎臟結石盛行率是7.38％，每千人就有73.8人有腎結石，當中較嚴重的複雜性腎結石約占10至15％。陳致豪提醒，腎結石患者逐年增加，建議每天需飲水2500cc至3000cc，避免水分攝取不足，導致結石上身，也要避免攝取高鹽、高蛋白、高糖食物，降低腎結石形成的風險。

家住楠西區的陳先生說，自己務農忙於工作，身體有病痛不以為意也無暇就醫，過去每次出現症狀就喝啤酒，因啤酒利尿，但這回灌啤酒、喝大量的水都沒用，才驚覺非同小可，急診就醫被告知腎臟急性損傷也嚇一跳，「好加在有來看醫生，沒想到居然會這麼嚴重！」他為此今天也現身說法，希望大家身體有毛病不要拖，趕快就醫解決才是上策。

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