酒吧餐廳外觀都是救災車輛。（圖／翻攝X）

西班牙旅遊勝地馬略卡島帕爾馬海灘（Playa de Palma）旁的1棟2層樓酒吧餐廳，當地時間昨天（23日）晚間8時許，突然發生樓層崩塌意外，2樓的酒吧一路坍塌至地下室，這起事件造成至少4人死亡，約30人受傷。

Situación en los alrededores del restaurante “Medusa Beach Club” de playa de Palma que ha sufrido un derrumbe con el balance de al menos 4 fallecidos y 16 heridos. Vídeos de @OCRMallorca pic.twitter.com/W0MpzOQb6a — Onda Cero Mallorca (@OCRMallorca) May 23, 2024

傷者被陸續送醫。（圖／翻攝X）

傷者被陸續送醫。（圖／翻攝X）

根據《每日電訊報》的報導，當天晚間8點30分左右，各式救災車輛及警車都抵達了事故現場，整起救援工作則一直持續到深夜。據了解，當地警方在周圍都圍上封鎖線，驅離了圍觀群眾，並將現場噪音降至最低，以便救難人員可以聽到廢墟下倖存者的聲音。

目前倒塌原因尚未釐清，初步確認有4人死亡、7人重傷、9人傷勢較重，其他則為輕傷。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）則在X平台上發文表示，他正在密切關注帕爾馬海灘發生的可怕崩塌意外，且已與地區政府進行溝通，並承諾將投入國家資源提供協助，「我向死者家屬表示哀悼，並祝願傷者早日康復。」

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