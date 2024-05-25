大陸網上流傳一段影片，某路口發生一起砂石車闖紅燈後互撞車禍，不料，這起車禍卻讓在車內等紅燈的人妻嚇壞，並且不斷用銷魂聲音頻頻喊著「老公」；對此，網友也聽傻眼表示「建議靜音觀看，這個聲音有點酥」、「下次一定要溫馨提示，要不人家覺得我不正經」。

「微博」上流傳一段行車紀錄器影片，有人妻坐著老公的車內，於某路口停等紅燈時，不料，突然有輛砂石車闖紅燈，撞上橫向綠燈的砂石車釀車禍，不料，車上的人妻嚇翻發出「銷魂聲」，頻頻喊著「老公」講不出其他話來，而坐在一旁的老公則是冷靜地說「根本就是硬闖」，並要她趕緊打電話報警，但她還是驚魂未定的發出「銷魂聲」喊老公。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「建議靜音觀看，這個聲音有點酥」、「我跟人家說我在看卡車車禍影片，他們都不信」、「下次一定要溫馨提示，要不人家覺得我不正經」、「這妹子又不是事故方，叫一聲可以理解，不停的叫喚這是幹嘛」、「怎麼給這女的撞高潮了，先靜音」。