台南182線龍崎段過去常見重機競速，2年釀5死車禍，台南市政府於此裝設測速及改造道路工程後，去年182線已不見「山道猴子」，市議員陳皇宇直指，山道猴子沒有從惡地龍崎消失，只是轉往另處惡地田寮月世界，且重機行經關廟台19甲線走「西龜橋」，導致西龜橋、龜洞附近車禍頻傳。

台南市議員陳皇宇質詢，直指龍崎182線山道猴子消失但轉往取道關廟龜洞、西龜橋通往田寮月世界，造成龜洞、西龜橋頻傳車禍。(摘自南市議會直播畫面／曹婷婷台南傳真)

陳皇宇說，山道猴子目前雖已不在182線現蹤，但重機族轉往田寮月世界，重機族經由Google Map指引，多取道關廟西龜橋直接到田寮，先經過關廟南雄南路一帶的龜洞發生車禍，接著到西龜橋因道路縮小到不到3米，車禍頻仍，到了田寮同樣頻傳車禍。

他說，「山道猴子」雖離開龍崎182線，但轉往關廟，演變成3處地方頻傳車禍，目前已要求交通局針對號誌燈早開、延遲，避免兩方車流量產生衝突，過西龜橋那一段也將爭取拓寬，避免車禍一再發生。

針對山道猴子跑到關廟，造成當地車禍增加，台南市警察局指出，據統計，今年1至4月關廟區官崙街接西龜橋往高雄市田寮區路段計發生A2類交通事故2件（3月2件），與去年同期3件相較（2月、3月及4月各1件），不增反減，且自去年迄今，當地發生A3類交通事故共3件。

關廟區龜洞里與高雄市田寮區以「西龜橋」為界，但高雄端道路已拓寬為15公尺，台南這端路段束縮不到3米，路面寬度不一，易生行車事故，因此遭譏是「雲霄飛車」路。陳皇宇說，該處道路已很狹小，隨著山道猴子轉移陣地來此，車流量也增加，希望關廟官崙街拓寬速度能加快。

工務局表示，針對西龜橋改建已於2020年年6月邀集相關單位辦理會勘，2021年1月完成規畫，西龜橋寬度改建為12米、官崙街拓寬至8米，惟西龜橋設籍南市與高雄市經費分攤，另官崙街部分住戶不同意用地徵收拓寬道路，且西龜橋改建案於2022年2月24日函文水利署六河分署補助改建經費，惟同年3月28日會勘，第六河川分署指該橋梁跨松子腳溪尚未有治理計畫，未符合補助條件。

另，第六河川分署預計今年6月公告二仁溪治理計畫，惟松子腳溪係屬其支流，也未列入本次治理計畫範疇，將待二仁溪治理計畫公告核定後，預計向第六河川分署再次申請補助。至於南159線(官崙街)拓寬將後續將循都市計畫區域發展需求、市政建設期程及財政狀況爭取生活圈補助或錄案研議辦理。