公視＋推出由胡宇威、李玲葦主演的全新自製迷你劇集《就算一個人也可以好好的吃飯》，4月30日上架隔日起就勇奪熱播排行榜第一名，不少觀眾反應看胡宇威做菜好療癒，紛紛上公視＋的社群網站求食譜，並敲碗期待第2季。

私下愛料理的胡宇威在《好好的吃飯》一上架就迫不及待看完全集，他說：「看了真的很療癒。」身邊的朋友看了也紛紛跟他點菜，希望他可以重現劇中的料理，也不少朋友希望他出來開餐廳。胡宇威坦承前陣子的確有過開餐廳的念頭，「但執行起來很困難，因為我無法一心二用，要做就會全心投入，連食材挑選都要自己來。」未來如果真的有機會開餐廳，胡宇威想做私廚，開發創意料理。

胡宇威做菜畫面被讚療癒。（公視＋提供）

女主角李玲葦第一時間也用電腦追完全集，她也特別選在通勤時二刷，「我覺得很棒，看了不會有負擔，輕鬆又癒癒，感覺很快就到站了。」她說媽媽看了也很喜歡，「我媽媽很會做菜，她看得很開心，朋友看了也都覺得很輕鬆。」

李玲葦更開心的是在劇中可以接觸到親人的貓咪「Baby」，喜歡貓咪的她因為媽媽怕貓，因此只能養狗，這次在劇中她可以跟貓咪相處非常興奮，「人生第一次把貓咪從地板抱到我懷裡，超有成就感的，好幸福。」

觀眾覺得李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯》中好可愛。（公視＋提供）

公視＋第一部自製劇《好好的吃飯》，是金鐘編劇黃雨佳的最新力作，由鄭志良、查迪奇執導，胡宇威、李玲葦、姚以緹、廖苡喬主演，是一部探討獨身、美食和自我療癒的迷你劇集，方便大家在通勤、睡前或吃飯等時間觀看全劇共6集，每集15分鐘，已在公視＋上架完整集數。

不少觀眾看了表示「一個人吃飯也可以很有質感」、「胡宇威做菜好療癒」、「做菜的男人最帥」、「這麼有趣且療癒的艾蜜莉也太可愛了」、「想知道食譜」、「看戲還可以學釀酒做菜，真棒」、「期待第2季」。為此，劇組也特別在官方社群陸續提供食譜。