石知田從文青進化成穿搭型男，受到許多品牌青睞，日前有讀者在臺北表演藝術中心巧遇了石知田，當天他正在拍攝包包穿搭，一舉一動都充滿態度，整個北藝中心宛如是他的舞台，為了這個包，工作人員一下從前面喬、一下從後面喬，事後他們PO出成品影像，果然質感一流。

讀者透露，當天是平凡無奇的上班日，約莫下午三點鐘，有一群人浩浩蕩蕩在北藝中心做拍攝，原來是演員石知田正在拍攝廣告。只見他非常專業認真，依循工作人員指令，踏著從容的步伐，一下走來走去，一下轉來轉去，讓攝影師捕捉不同角度的畫面，現場四位工作人員不時圍著他忙著喬他身上的包包，帥臉倒是一次到位不用人操心。

石知田耐心配合指令來回上下樓梯，拍出成品很有質感。（圖／讀者提供／翻攝石知田IG）

石知田能駕馭各種風格穿搭，他曾分享個人心得，「只要氣場夠強大，掌控細節作亮點，再怪的穿搭都可以閃閃發光。」出道即一直散發憂鬱書生氣息的石知田，近來開始進行自身的大改造計畫，一周四次的重訓，配合泰拳訓練，開始慢慢感受到體態的變化。眼尖網友在社群媒體留言知田身體厚實不少，他預告將進化人間胸器，請大家期待「石知田2.0」。

工作人員不時上前幫忙喬包包，讓石知田帥氣上鏡。（圖／讀者提供）

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