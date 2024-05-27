具俊曄與徐熙媛（大S）結婚後，更活躍於台、韓演藝圈，日前還開個人DJ SHOW 專場，工作十分忙碌。日前有時報周刊CTWANT讀者在韓國旅遊時，巧遇了具俊曄，他一身輕便出現在韓國首爾的廣藏市場，毫無明星架子，跟朋友一起逛市場吃地攤好料。

讀者透露，當天下午市集人潮雖然多，但具俊曄辨識度太高，即便在人群中也能一眼認出來。具俊曄身穿條紋襯衫配著鴨舌帽及墨鏡，身旁圍繞著幾位男性友人，從他臉上的微笑，看得出跟友人相聚讓他心情十分放鬆，現場沒有看到攝影機，推估應是具俊曄的私人行程。

具俊曄當時身邊有幾位男性友人，應該是與友人相約的私人行程。（圖／讀者提供）

具俊曄很接地氣地坐在市場麵攤座位上，邊享受美食，邊與旁邊的友人聊天，細看他屁股下的椅子上還貼著「一杯酒700韓元」的價目標示，消費十分平價，顯然他生活態度偏悠閒簡樸。

54歲的具俊曄日前剛在台北開個人DJ SHOW 專場，他刻意為了表演花3、4個月調整飲食，成果大幅反映在體態上，177公分的他，原本體重88公斤，靠著減少吃碳水化合物，瘦到74、75公斤，自己覺得看起來變年輕了一點，也羞曝老婆大S也很滿意，「她當然喜歡，恢復年輕身材了嘛。」

而他與大S婚後，女方前夫汪小菲不時失控暴走，但不影響兩人感情，具俊曄一度被波及，對於不實指控，他心中坦然，「這些都不是真的，所以我會忍著。」具俊曄溫暖地表示，會為愛的人挺身而出，「挺身而出不是對槓，而是在身邊陪伴她。」對大S的一片深情，獲得民眾好感。

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