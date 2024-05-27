環境部2022年起補助各縣市傳統市場執行塑膠袋減塑措施，現傳出全台7月起40處夜市或市場將試辦減塑，民眾須付1元才能取得購物用塑膠袋。環境部27日表示，減塑措施不要求購物用塑膠袋付費取得，而是由各縣市政府考量當地市場的特性，透過宣導、獎勵等措施推廣減少使用購物用塑膠提袋，更詳細推動內容將於6月提出，但不包括直接與食物接觸的包裝袋。

環境部說明，因市場、夜市攤販購物用塑膠袋使用量大，成為外界呼籲加強減量的對象，環境部自2022年起補助各縣市環保局，累計42處傳統市場推動塑膠袋減塑措施。

環境部強調，今年持續請各縣市提出辦理1處示範點，減塑措施包括鼓勵民眾自備環保袋或容器、不主動提供塑膠袋以及設置二手袋回收循環點等，以促使民眾養成自備及重複使用習慣，但沒有要求付費取得塑膠袋。

環境部補充，我國2002年起推動購物用塑膠袋減量，透過法令強制及自願性的方式以減少垃圾產生量，2017年為呼應國際海洋塑膠垃圾污染議題，將管制業別由原本7類擴大至14類，並未包含傳統菜市場，管制措施推動後，國內購物用塑膠袋使用量減少50％，且依據今年度進行問卷調查結果，9成以上民眾均曾自備環保袋，顯見政策已有一定成效。