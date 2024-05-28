為推動科技教育，由教育部國教署主辦、國立科學工藝博物館與高雄師範大學共同承辦「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」活動，於6月1至2日在科工館舉行，邀集22縣市呈現100所科技中心推動成果，並用嘉年華體驗方式，拉近民眾與科技間的距離。

教育部國教署說明，科技中心是科技領域推動的重要推手，目前全台各縣市共100間科技中心，扮演垂直與橫向資源整合的重要角色，提供師生研究專題、實作探索、想像及發現的空間，並透過年度的科技嘉年華，展現科技中心成果。

今年的「科技小學堂」由中南部地區的科技中心籌劃實作課程，其中嘉義縣永慶科技中心「機構自走象」實作課程，運用重心轉移的原理，不需倚靠能源動力就能前進，學生在製作過程中，除了學會基本手工具的操作，還必須學會調整與修正作品，使其能順暢地走下斜坡。

屏東縣南州科技中心「積木連發槍」，讓學生了解基礎結構應用外，再進階運用齒輪棘輪原理及槓桿原理，組成連發橡皮筋手槍，學習機械裝置的運作原理與其中的奧妙。

嘉義市北興科技中心及玉山科技中心「STEAM 創課-同軸雙向機構」，學生可以透過親自動手操作，深入瞭解同軸雙向機構的結構和運作原理，並將理論知識轉化為實際操作能力。

教育部國教署表示，十二年國教課程綱要的科技素養透過專題課程，讓學生從生活中發現問題並培養運用科技工具解決的能力，增進學生的運算思維與設計思考的知能，學習的方式也更強調與日常的結合。