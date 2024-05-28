高雄前鎮漁港屬於遠洋漁業基地，是臺灣農業部所歸類的「第一類漁港」之一，作業範圍包含太平洋、印度洋及大西洋等洋區，是全臺灣漁獲量最多、也是船舶噸位最大的漁港，自1968年落成啟用迄今已逾50年，因早期並未進行污水下水道建設，港區內雨污水混流，經由雨水排水系統流入港區，造成衛生環境及水質不佳。經水利局整建汙水下水道完成後，港區內的水質與異味已經大幅改善。

前鎮漁港污水下水道整建完成，對於港區水質的改善有明顯的進步（圖片來源：高雄市水利局提供）

行政院核定的「前鎮漁港建設專案中長程計畫」中，由水利局自110年推動下水道系統工程，針對港區進行全面性的污水下水道系統規劃，建置污水管線推進工程近5,900公尺，並完成港區內792間用戶及12間事業用戶污水接管並輔以截流，另於漁港排水口處設置六處截流閘門，每日最大可截流進入海域之污水量達13,880噸，下水道建設雖稱為地下「看不見的工程」，於112年竣工至今，已使港區內水質與異味大幅改善。

由海洋元素藍色及白色節塊組成，採氟碳烤漆鋁沖孔板包覆閘門結構，使前鎮漁港更為增色。（圖片來源：高雄市水利局提供）

水利局表示，為朝向乾淨海面為目標前進，將定期清理閘門內垃圾，並於防汛期間增加清運頻率，降低箱涵內垃圾流入港區的機會，另為使前鎮漁港更添風采，施工團隊從簡約主義發想，由海洋元素藍色及白色節塊組成，採氟碳烤漆鋁沖孔板包覆閘門結構，用以解構原閘門形體，象徵無懼風雨的外牆。另採用前鎮漁港遠洋漁業代表水產做為主題，6座閘門主題分別為魷魚、鮪魚、雨傘旗魚、鰹魚、劍旗魚與秋刀魚，主題物件為全立面不銹鋼掛件，表面完成鏡面拋光，散發耀眼金屬光澤，構築在包板量體上，就像魚群躍動，未來搭配乾淨海面上的波光粼粼，使前鎮漁港更為增色。