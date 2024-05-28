多家義大利媒體報導，對同性戀相對寬容的天主教教宗方濟各（Pope Francis），近期在閉門會議上用侮辱性字眼「frociaggine」來描述男同志，該詞相當於「娘炮」。另外他也持續反對讓男同志擔任神職人員。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）等報導，多家義媒指出，87歲教宗方濟各20日在羅馬和主教舉行閉門會議，當時討論了是否應該接納男同志進入天主教神學院，讓男同志受訓成為神父。

一名主教詢問教宗該怎麼做時，教宗重申反對男同志進入神學院的立場，他稱接納所有人固然重要，但同性戀者可能有雙重生活的風險，他接著稱，部分神學院已經有太多「frociaggine」。

教宗方濟各2023年初稱，「同性戀不是犯罪」。

報導指出，「Frociaggine」是義大利文中對男同性戀者的侮辱性貶抑、粗俗之詞，對應於英文相當於「faggotness」，中文中沒有確切的對應字眼，但過去有人認為和「娘炮」一詞相近。

匿名主教表示，教宗是用開玩笑的口吻使用這個詞彙，不過周圍人士都對他脫口冒犯性字眼感到驚訝且困惑。

一名主教透露，教宗可能沒有意識到自己使用了冒犯性字眼。義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，教宗方濟各來自阿根廷，義大利文並非母語，可能因此沒注意到他的措詞有多麼冒犯。《晚郵報》稱，當天在場的主教們聽到教宗的措詞後，都「不敢置信地」笑了出來。

義大利《共和報》（La Repubblica）等媒體也指出，去（2023）年11月，主教們在一場會議上決定，只要男同志不進行性行為，就可以進入神學院就讀，但最終該決定被教宗擋了下來。

2013年方濟各成為教宗以來，對LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）群體的公開發言採取了較為包容的立場，關於同志神職人員的問題，他曾說：「我有什麼資格評論別人？」

教宗方濟各2023年底同意，神父能在特定情況下為同性伴侶獻上祝福

去年12月他批准一項裁決，同意神父能在特定情況下，為同性伴侶獻上祝福，對天主教會來說是立場上的重大轉變。