網紅拳擊手傑克保羅。（美聯社資料照）

今年57歲的「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）在美國時間26日坐飛機時出現緊急健康狀況，機內廣播請求醫師協助，飛機降落在洛杉磯之後，立即有護理人員登機照護他。一位不具名的目擊者向美媒描述當時的情況，每個乘客的螢幕都出現請求醫師的消息，但沒有講明病人是麥克泰森，只說是「一位非常重要的乘客」。

空服員在飛機降落後請求乘客暫時不要離開，讓護理人員先行進入飛機查看狀況，目擊者以嘴型詢問是否泰森，空服員點頭。所幸泰森後來沒事，他的陣營隔日發出聲明：「泰森先生現在很好，著陸前30分鐘他因潰瘍發作而感到噁心和頭暈，他感謝醫療人員提供的幫助。」

泰森預定今年7月20日要對戰27歲網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul），現在這個情況令人憂心，保羅在Ｘ平台寫道：「你們總喜歡在弄清真相之前就到處唬爛以獲取點擊數，一切都沒有改變。#PaulTyson」強調比賽仍會照常舉行。

保羅的發文遭到網友罵爆，許多人砲轟他的態度冷漠，也希望泰森不要再堅持上場。另一位25歲的職業拳擊手萊恩賈西亞（Ryan Garcia）自告奮勇要代替泰森出場，幫他教訓一下保羅。綽號「閃電俠」的賈西亞曾是WBC輕量級臨時拳王，生涯戰績25勝1敗、20次KO勝，不過保羅明確地拒絕他：「每個人都在設法破壞這場拳賽並且攻擊我，你應該知道這一點。」