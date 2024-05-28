您知道每餐怎麼吃比較健康嗎?「每天早晚一杯奶」、「每餐水果拳頭大」、「菜比水果多一點」、「飯跟蔬菜一樣多」、「豆魚蛋肉一掌心」、「堅果種子一茶匙」，移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理家庭教育課程，邀請嘉義市衛生局營養師陳冠臻和新住民朋友分享「我的餐盤」6口訣，盼大家吃得營養均衡又健康。

陳冠臻說，民以食為天，飲食是人生中的大事。新住民朋友初來臺灣，需要時間瞭解陌生的環境及不同的飲食習慣，因此認識食物種類及「我的餐盤」口訣來學習營養觀念是重要的。「我的餐盤」將食物分成乳品、水果、蔬菜、堅果種子、豆魚蛋肉及全榖雜糧6大類，透過圖像讓新住民朋友認識臺灣常見食材，也能依口訣攝取適當的食物份量，無論在外用餐，或是在家自煮，都能餐餐吃飽又吃好，均衡營養不會少。

越南新住民麗雲(右)和兒子一起製作美味健康的三明治。(移民署嘉義市服務站提供)

越南新住民紅青(右)和丈夫開心地展示手作健康三明治。(移民署嘉義市服務站提供)

新住民朋友聽完「我的餐盤」6口訣後，紛紛表示「原來南瓜是全榖雜糧類，我一直認為它是蔬菜呢!」、「水果每餐攝取的量只能拳頭大小而已，真的容易吃過多」等感受。陳冠臻建議，除了留意6大類食物的攝取比例外，在選擇食材上，以當季、原型及多元為首要，才能均衡攝取各種營養素。課程也安排大家DIY健康餐點，獲取正確的營養觀念，也可吃到健康美食，收穫滿滿。

參與民眾手持宣導標語一起合影。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，現代人飲食較精緻，不健康的飲食方式恐造成身體負擔，透過推廣「我的餐盤」6口訣，大家聰明吃，健康就會跟著來。另提醒端午節即將來臨，大家要共同防範非洲豬瘟，切勿因想念家鄉味而自國外攜帶或郵寄肉類產品來臺，以免違反規定而受罰。