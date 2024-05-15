警政署前政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝涉嫌出入「八八會館」接受無償招待，2人上月遭監察院彈劾，移送懲戒法院審理，監察院今指出，法務部未建立妥適的拘票管制機制，新北檢也疏於監督所屬檢察官行使強制處分權，因此對兩機關提出糾正。

監察院先前指出，王涂芝偵辦郭哲敏洗錢案時，簽發拘票拘提被告，但明知移民署四次通報郭入出國訊息，卻指示放行，致郭潛逃國外；且每次郭通關後，皆未要求執行人員記載不執行之事由及繳回拘票

糾正文指出，司法機關依「出國及移民法」通知移民署「暫時留置」被告，因涉及人身自由之剝奪或限制，需另有刑事訴訟法強制處分之依據，而當檢警得知被告入出國行蹤後，可函請移民署為「入出國（境）告知」。

該文指出，若屬重大經濟犯罪或重大刑案，且情況急迫時，得依該法「暫時禁止出國」，檢察官也可依照刑事訴訟法，做出「限制出境、出海」強制處分，有多種偵查手段可資選擇，應選擇「唯一或最小侵害方式」，且被告非有抗傳或犯罪嫌疑重大之實質理由，檢察官認有必要才能簽發拘票。

監委認為，法務部未依法院組織法，建立妥適的拘票管制機制，導致部分檢察官為求偵查便利，先行簽發有效期間長達數個月的拘票，通知移民署於被告出入國時「暫時留置」，再於移民署通知後，決定是否指示司法警察到場拘提，違背司法強制處分的正當法律程序。

另外，新北地檢署明知所屬檢察官濫行簽發拘票，又未於執行後，記明不能執行之事由繳回拘票等，嚴重違背正當法律程序等情事，卻推稱是實務常見作法而未加以監督，有違法院組織法的檢察事務指令權。

監委指出，檢察官限制被告出境、出海，應以書面記載相關事項及救濟方法行之，但新北地檢署在該案處理上，竟於2022年3月10日以「台灣新北地方檢察署通知禁止入出境∕暫時留置管制表」，函請移民署對被告「自2022年3月4日起至2022年11月3日止限制出境、出海」，違背正當程序，也有重大違失。

針對王涂芝被員警具名指訴涉嫌權勢性騷擾，監委認為，新北檢知悉後應主動介入調查，設身處地主動關懷被騷擾者感受，採取適當解決措施，但該署卻函請警政署提供檢舉人個資，在檢舉人被內部督察系統介入「關心」後，以不願提起申訴為由，逕將全案簽結，顯然違背性別平等工作法規定。