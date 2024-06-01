近一周芝加哥穀物市況，上周五(5/24)小麥期貨收小跌，由於對俄羅斯和其他出口國農作物減產的擔憂加劇，累計當周上漲7%，玉米小揚變化不大，大豆小漲；周二(5/28)小麥期貨上漲，在觸及10個月高點，隨後回吐漲幅，但受俄羅斯收成預期下調的支撐，大豆期貨走低，由於美國豆粕競爭力不佳，隨著美國播種天氣改善，玉米期價走低；周三(5/29)穀物期貨多收黑，其中大豆期貨延續跌勢，玉米期貨下跌，受美國播種速度加快，小麥價格下跌；截至周四(5/30)小麥期貨連二日走低，從10個月高點回落，因市場評估俄羅斯的降雨預報，恐會阻止全球小麥收成的快速下降，而玉米期貨因小麥市場的壓力走黑，大豆價格徘徊在相當窄的區間內。

分析師指出，儘管美國中西部地區出現零星降雨，但乾燥的天氣預計將有助於農民完成春季播種；美國農業部周二報告顯示，大豆播種完成了68%，高於分析師平均預計的66%和五年平均的63%，同時，阿根廷農民正在加快落後的大豆銷售，但交易商表示，全球供應強勁，恐將抑制大豆期貨價格。

影響價格波動品項有: (20240524~20240530)

05/30近月玉米，報448.75美分，連三跌。

05/30近月豆粉，報363.6美元，連三跌。

05/30近月大豆，報1209.75美分，連三跌。

05/29近月豆油，報45.88美分，連兩日上揚。

05/30近月小麥，報681美分，連二跌。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)