酒鬼奇航酒精路跑活動1日晚間8時透過實體店家與超商ibon開賣，今年制霸65杯shot的有機會獲得周邊獎品。（擷自2024威士忌臺傲日官網／程炳璋台南傳真）

台南市酒鬼奇航酒精路跑賽6月30日登場，1日晚間8時正式開賣，許多人兵分2路在透過實體店面與網路ibon搶票，但2200張票1分鐘內搶光，撲空的人轉上官網留言「求票」，許多網友罵爆主辦單位縱容黃牛搶票，要求加開場次。

酒鬼奇航活動相隔3年復辦，酒友只要花899元購買1只手環，30日下午3時至晚間10時為止，憑手環可喝遍65家酒吧。許多酒友超期待，1日晚上提前準備搶票。

但8時05分，各店家就稱票已賣光，售票形同秒殺，守在超商ibon搶票的民眾也買不到，大嘆比搶大型演唱會的門票還難，許多人怒指售票不公，質疑有店家事先留票內定。

「花了20秒填單送出，然後已售完，是要買個屁」、「求1張，拜託」、「太離譜了」、「不公平」、「店家說要保留給熟客」、「提早20分鐘等，老闆一回來就說賣完了」、「超秒」。

2024威士忌臺傲日官網訊息爆炸，半小時後緊急發文，證實ibon售票系統在1分鐘內賣光，知道大家都想參加，但上限就是2200張，被大家的熱情嚇到，強調8月、10月還會有其他的活動。

主辦單位私下表示，雖然很多店家都要求增家票數，但今年2200張票已比3年前的票數增加了1倍以上，顧及酒後安全問題，實在無法再增加。