盧廣仲的同門師弟呂允，上週末在台北Legacy舉辦首次售票巡演「回郵」最終場，在僅發行3首實體單曲，未宣傳的狀態下開賣即秒殺，北中南1200個位子吸引了超過6000人搶票。呂允得知後感激的說：「一開始會緊張賣不掉，所以我自己也有參與搶票。後來發現賣完了，希望下次可以夢大一點，去更大的場地，有更多人可以來一同參與。」

呂允首次舉辦售票專場巡迴，從高雄唱到台中再回到台北。台北場以節奏輕快的〈到底為什麼我會暈成這樣〉開場，他以非常規的正門進場方式與歌迷互動，表達感謝第一時間支持的歌迷們。呂允表示：「這次開場從正門進場，透過跟大家Say Hello，像謝票一樣來謝謝大家的支持。看到大家也超High的！」

創作新人呂允日前演唱會開賣即秒殺。(圖／添翼提供)

呂允以Full Band 的方式演出，共表演了16首創作歌曲，在唱到〈別忘記你擁有晴天〉、〈20220207〉、〈你睡了之後〉、〈空拍〉這四首歌迷認定的「哭哭歌段落」，也見到許多樂迷落淚。呂允表示：「我在串流平台上的歌目前只有7首，所以今天也會唱很多還沒發行的歌。可能有些人在以前的直播中聽過片段，但是今天會將這些歌完整的唱給大家聽。」

創作新人呂允日前演唱會開賣即秒殺。(圖／添翼提供)

呂允2023年加入添翼以來，鮮少曝光在媒體面前，他透過創作和表演感動歌迷。他在演唱會最後對全場歌迷說： 「不用看到別人閃閃發光，就覺得自己黯淡。因為我們每個人都有機會成為光。」此話一出，全場歌迷紛紛歡呼叫好，他也透露接下來將開始籌備個人首張專輯，讓人更期待這個樂壇新起的寶藏男孩接下來的作品。