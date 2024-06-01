機車到底應該立中柱還是側柱，兩派各有不同的人支持，但這種立中柱的方式你見過嗎？近日有人分享一張圖片，只見圖中的女主角竟然是站在機車的正後方立中柱，瞬間讓網友吵翻，不過有不少台北人認為這種停車方式很常見，甚至可以說是台北機車族的必備技能。

鄉民「juicelover」今（1）日在PTT西洽板分享一張圖片，只見圖片中的女主角站在機車正後方想立中柱，但不論怎麼使力都難以成功，讓他好奇詢問「從旁邊不是比較輕鬆嗎？真的有人從後面中立柱？」

結果這張圖片瞬間讓網友分成兩派，一群人認為「這樣不倒車才怪」、「這姿勢應該是有人踩中柱立不起來，另一個人才從後面拉吧」、「會這樣立的應該是不懂原理想硬拉吧」、「雙手扶後面車不會倒喔」，但也有人喊「旁邊完全沒空間就只能這樣停啊」、「硬塞進空隙的時候就只能這樣」、「就是硬要停小縫隙的方法」。

此外，因台北市地狹人稠，市區不論汽車或機車常常都要花大量時間找車位，因此也有一群台北人笑說「常在台北路邊停車的根本沒難度」、「這是在台北停車必備技能吧」、「150的車我也能這樣立，還以為很多人都會欸」、「在台北這樣超正常好嗎？在意車被刮就自己去買車位停啦」、「這只是台北日常，一堆人大驚小怪欸」、「看來會這招就能確定是台北人了」。