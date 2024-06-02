以哈戰爭終於有和平曙光。以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)的外交幕僚證實，以色列已接受美國總統拜登(Joe Biden)提出的結束加薩戰爭框架協議；不過他還是認為該協議存在缺陷，「尚需進一步完善」。

路透社報導，納坦亞胡的首席外交政策顧問福爾克(Ophir Falk)在接受英國《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)採訪時，表示拜登的提議是「我們同意的協議，然它並不是一個好協議，但我們非常希望人質全部獲釋。」

他說「還有很多技術問題需要解決」，並且再強調以色列的條件，包括「釋放人質」、「摧毀哈瑪斯這個種族滅絕恐怖組織」，都沒有改變。

拜登最初對以色列的軍事行動一直抱持高度支持，但是在以色列行動造成的平民死亡人數持續飆高，使得拜登對以色列公開譴責、停止彈藥支持，並提出他的停火與和平計劃。

拜登說，第一階段需要停戰，並贖回哈瑪斯扣押的一些人質，之後雙方將就無限期停止敵對行動進行談判，第二階段將釋放剩餘的人質。

在過去幾個月以來，拜登對多項停火提案都表示歡迎，而每一項提案也都與他週五提出的框架相似，但是卻失敗了。核心癥結在於以色列堅持「暫時停止戰鬥」而非永久，他們的目標是「哈瑪斯被摧毀」；而哈瑪斯也不讓步，他們強調「只有談判永久結束戰爭，才會釋放人質。」

拜登在演講中表示，他的最新提議「在沒有哈瑪斯掌權的情況下，為加薩創造了更好的未來」。他沒有詳細說明如何實現這一目標，並承認「從第一階段轉向第二階段，有許多細節需要談判」。

福爾克重申了納坦亞胡的立場，也就是「不會永久停火，最終目標必須實現」。

納坦亞胡現在面臨著聯合政府內部的壓力。因為在他表現炣能接受美國的框架後，聯合政府內的兩個極右翼派系威脅要退出政府，以抗議任何與哈瑪斯的協議。不過也有人同意，比如前國防部長、第一副總理甘茲(Benny Gantz)，就認為這是交換人質的機會，也考慮這項協議。

哈瑪斯高級官員哈姆丹(Osama Hamdan)週六表示：「拜登的提議頗為積極，但我們希望這些想法，能夠在滿足我們要求的全面協議框架中實現。」

哈馬瑪希望保證以色列結束對加薩的攻勢，撤出所有入侵部隊、巴勒斯坦人自由行動、重建援助。