日本是國人旅遊時最愛去的國家，不過由於觀光客大量湧入，近來不時傳出日本人欺負遊客。一位女子近日到日本大阪旅遊時，在某間中古模型店買了2盒模型，沒想到她掏出護照、要求退稅，店員先是多次不理會，接著在退稅時大力把計算機、交易明細摔在桌上，讓女子氣得當場反擊，用力「蛤？」了一聲，接著把交易明細揉爛丟回桌上、緊盯對方，此時店員才驚恐的鞠躬道歉，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己赴日旅遊前早有心理準備，知道近來許多日本人對遊客不禮貌，不過在京都時遇到的日本人都相當友善，直到她玩到大阪難波某間中古模型店時才終於碰壁。原PO指出，當時她買了2盒模型、掏出護照要求退稅，店員卻完全無視她的要求，瘋狂跳針要她直接刷卡。

原PO說明，後來自己堅定的要求退稅，店員先是大大嘆了口氣，接著不甘願接下護照退稅，還大力的把計算機、交易明細丟在桌上，讓原PO氣得直接用力反問「蛤？」，然後把明細揉爛丟回桌上，店員才驚恐的彎腰鞠躬道歉。

對此，許多網友紛紛回應，「日本人的禮貌是刻在骨子裡，但通常心裡都不一致的，尤其對不同國籍的人更是如此，他可能沒預料到遇到比他脾氣更大的，如果當下不是說蛤，而是來個台語飆罵，感覺他會漏尿欸，直接現場表演土下座」、「每次看到什麼台日友好我都覺得很好笑，日本人骨子裡都覺得自己高人一等，尤其針對台灣人根本沒什麼尊重」、「因為京都很多觀光客吧，有聽過日本人很排外，所以其實不太喜歡觀光客的說法」。