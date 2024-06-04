2024年3、4月統一發票5月25日開獎，財政部今日將公布千萬特別獎及200萬特獎，根據財政部資料，千萬特別獎中獎號碼「44140251」，中將張數17張；而200萬特獎，中獎號碼「14715309」中獎16張。

●7-ELEVEN 4位中千萬 花39元買飲料中大獎

7-ELEVEN共有4位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎、6位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

統一超商表示，4為千萬特別獎得主，分別是在彰化縣秀水鄉的7-ELEVEN秀發門市購買39元的飲料；在高雄市楠梓區的7-ELEVEN鑫建昌門市購買51元的飲品；在新北市永和區的7-ELEVEN秀和門市購買50元的鮮食；在台南市麻豆區的7-ELEVEN麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品。

還有2位獲得2百萬特獎，分別於在屏東縣萬丹鄉的7-ELEVEN丹榮門市購買1090元的CITY CAFE；在南投縣草屯鎮的7-ELEVEN京鑫門市購買83元的鮮食、統一豆漿、飲料。

●全家便利店 花76元買吐司、飲料中大獎

全家便利商店千萬特別獎開出1組，獎落「全家」松山車站店，消費者花費76元購買「全家」匠土司及FMC飲料就成為千萬得主。

特獎200萬元則開出2組，分別於「全家」鳳山鎮北店以及新竹荷蘭村店開出，兩位幸運得主皆花費不到百元購買麵包、飯糰等早餐品項，就將200萬大獎抱回家。

萊爾富開出特獎200萬1組，該名消費者花不到85元，即抱走200萬元獎金，成為幸運百萬得主。

●OKmart 也開出千萬大獎

OKmart也開出開出特別獎1000萬元發票一張，中獎城市落在桃園市的大溪康莊店，消費者當日花費100元購買菸品，就幸運中1000萬元。

●全聯 消費295萬買家用品得獎千萬

全聯開出1張千萬特別獎、以及1張200萬特獎。其中1位消費者在新北市樹林八德門市消費295元，購買洗衣精、果汁等商品，即幸運獲得千萬元。

另1位特獎200萬元得主，則是在宜蘭冬山香和門市消費，花費641元購買生鮮肉品及蔬果，便獲得特獎200萬元。