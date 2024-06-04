男子阻塞的膽管，經醫師進行膽道支架置入術(紅圈處)後，順利改善黃疸問題。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

李斯凱醫師指出，病人的膽管被阻塞，導致引起黃疸問題。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣71歲老翁是B型肝炎病人，因最近出現右上腹間歇性鈍痛、食慾不佳、糞便呈輕度黏稠狀、茶色尿液、及全身外觀逐漸變黃等症狀，而到醫院就醫，經檢查發現其膽管被疑似腫瘤的物體阻塞住，導致引起黃疸問題。醫師以內視鏡逆行性胰膽管攝影術，進行膽道支架置入術，順利改善黃疸狀況後，病人進一步接受手術治療，經切片確認為慢性膽管炎合併相關硬化性膽管炎，後續順利恢復並持續於門診追蹤。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，當血液中紅血球代謝後的產物-膽紅素，經由肝臟代謝後會進入膽道，再排入腸道隨糞便排泄出去，這段過程若出現問題，讓膽紅素無法順利排出體外，便會在體內引發黃疸。

因此，要緩解黃疸問題，必須先找出引起的原因為何。而黃疸發生的可能原因包含因感染或藥物引起溶血，導致膽紅素製造過多而無法排出；嚴重肝炎讓肝細胞受損，使得膽紅素無法順利排出；膽道因結石或腫瘤引起膽道阻塞，影響膽紅素排泄。

李醫師說，由於黃疸發生的原因不同，表現出的症狀也會有所差異。肝炎病人會有噁心、食慾不振、倦怠等狀況；膽道結石則可能有發燒、右上腹疼痛、感染等問題；若是因腫瘤引起，則會合併明顯的體重減輕情形。透過症狀及檢查找出病因後，才能對症下藥或安排手術治療。

李斯凱表示，黃疸可說是身體異常的一種警訊，當皮膚異常呈現黃褐色或眼白變黃時，切不可輕忽，一定要及早就醫，找出疾病發生的原因。