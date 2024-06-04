F.I.R.飛兒樂團初代成員Faye飛（詹雯婷）、阿沁（黃漢青）、陳建寧正式決裂，目前呈現互告狀態。阿沁指控詹雯婷偷錄聊天內容、非法剽竊音樂創作，飛則透過公司表示，此案經智慧財產及商業法院判決，駁回陳建寧和黃漢青的訴訟。而阿沁今（4日）再公布共創音檔，不滿詹雯婷稱這只是行政會議。

阿沁日前在社群控訴，詹雯婷2018年發行的《蒼穹》疑抄襲三人之前的共同創作。今（4日）阿沁再發文聲稱，詹雯婷當年擅自把共創成果《蒼穹》以個人名義發行後，他盼望對方能署名大家的名字表示尊重，「四年間一拖再拖，最終雯婷居然當面對我表示：『阿沁，這個共創錄音只能說明，飛兒樂團只是在開一場行政會議，而並不是在寫歌，阿沁、建寧，以及你們所有人當時只是在場為我個人專輯寫歌、討論、以及伴奏。』」

阿沁公開共創音檔，控訴詹雯婷以個人名義發行《蒼穹》，未署名他的名字。 （圖／FIR阿沁臉書）

阿沁表示，當下聽到「行政會議」時已心死，對詹雯婷採取法律行動只是他對音樂尊嚴的最後防禦，「至於判決結果，或許早已對我無所謂了。阿沁這把年紀，我可以不要名、也不要利。等待你回應的這四年，只希望你可以『學會尊重』。」

阿沁回憶，15年前詹雯婷哭著向他訴苦，陳建寧不尊重她的音樂，「雯婷，我同意你的感受。阿沁很多時候，我也跟你一樣很不喜歡建寧老師很多部分。但，雯婷，討厭一個人與推翻共創事實，這完全這是完全兩件事。」

阿沁（中）說能理解詹雯婷對陳建寧的憤恨感受，但不能因此推翻共創事實。（圖／中時資料照）

詹雯婷10年前逐漸單飛，阿沁說兩人雖不常聯絡，但不覺得彼此有仇恨，去年還相約喝咖啡。他以為是老友多年的暢談和相聚，沒想到是一場世紀鴻門宴；因為詹雯婷偷帶錄音筆錄音，把對話當作證據，希望阿沁能上法庭為她作證。

此舉狠踩阿沁的底線，「樂觀堅強的我，此刻也徹底絕望，或許是對人性的某種絕望」，阿沁決定跟前工作夥伴、舊愛詹雯婷撕破臉，之前放話：「賠上我的一切都要把妳告到底！」，如今再公布飛兒樂團《蒼穹》共創時的音頻，「如有造假、杜撰，阿沁願受法律制裁與社會大眾公評。」他也向詹雯婷的粉絲喊話：「您真心也覺得這只是行政會議嗎？」堅持捍衛著作權和音樂人著作權益，不會妥協。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。