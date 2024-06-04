腸病毒疫情反覆，五月中才剛過高峰沒多久，又出現反撲。疾管署今（4）日公布上周國內腸病毒的門、急診就診人次又出現上升，較前一周上升8.2％，疾管署評估，疫情傳播風險還在高原期，要民眾千萬別掉以輕心。

疾管署上周才宣布腸病毒疫情已過了高峰，但疾管署最新監測資料顯示，國內上周門、急診就診人次再度來到1萬6729人次，較前一周1萬5456人次，上升8.2％，疫情出現反覆。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，目前國內腸病毒仍在流行期內，疾管署研判疫情可能持平一陣子，傳播風險持續。

根據實驗室監測顯示，腸病毒流行目前以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型則為零星檢出、且感染個案均為輕症。

疾管署統計，今年迄今已累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例為未滿1歲幼童，病例數與去年同期的3例相當。

疾管署發言人曾淑慧表示，雖然國內腸病毒疫情已過高峰，但還在高原期，可能要到暑假開始才會見到明顯降溫，端午連假將至，家庭出遊、拜訪親友或參加節慶活動機會增加，提醒民眾得提高警覺，無論大人或小孩，均應做好個人衛生防護，落實肥皂勤洗手，以及居家環境清消、通風，降低疾病傳播風險。

此外，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水＋100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。