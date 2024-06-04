HOKA Anacapa X WTAPS聯名鞋款推兩款限量新色碳岩黑、軍事綠，6480元。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）

暑假將至，不少學生都有戶外活動需求，運動品牌紛推一系列好鞋助攻靈活行動。ASICS頂級支撐型跑鞋GEL-KAYANO 31 進化升級，標榜禁得起台灣夏天濕熱氣候的考驗；HOKA Anacapa系列原為健行與中級山打造的輕量化登山鞋款，近期與WTAPS聯名更顯潮流感。

ASICS新一代GEL-KAYANO 31採全新工程針織網布鞋面，提供更佳貼合度，設計不對稱網洞排列的鞋面結構，助於促進鞋內空氣對流，提升鞋款透氣性，能減緩長時間慢跑後足部容易悶熱、腫脹的狀況，鞋底部分使用全新HYBRID ASICSGRIP大底，兼顧鞋底柔軟性、抓地力與耐用性，使步伐轉換更加順暢；單層加厚FF BLAST＋ ECO中底與內置式PureGEL亞瑟膠，則提供輕盈回彈的緩震腳感；另延續前代優異的4D GUIDANCE引導穩定系統，通過高彈性中底泡棉，提升產品動態適應效能，6日起全台直營與經銷通路上市。

HOKA Anacapa X WTAPS以經典的綠、黑色系出發，除鞋舌、鞋墊處顯眼的WTAPS品牌LOGO，鞋款各處亦有WTAPS品牌標誌性細節，包含鞋身外側繡有WTAPS常用來代表裏原宿文化的銀灰色座標35°40'11.6＂N 139°42'32.4＂E、鞋身內側則為VISUAL UPARMORED，代表WTAPS一貫品牌精神把「軍事風格融入生活」，鞋跟橘紅色拉環下方亦有WTAPS常用的URBAN TERRITORY 813字樣組合，巧妙運用日本東京區碼813，將品牌發源地密碼般置入鞋款設計，細節值得玩味，該款號稱抓地力性能極佳，與強化橡膠耐磨鞋頭、搭載Vibram Megagrip黃金大底、GORE-TEX全面防水等特色，讓消費者遊走戶外與都市都能隨性切換。