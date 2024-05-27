此次Loewe x On形象廣告大片也找來各領域運動員拍攝。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

Rimowa全新形象廣告強調生命中的旅程故事。（Rimowa提供／黃唯淯台北傳真）

Rimowa行李箱上的經典溝槽被代喻為另一種人生故事中的routine。（Rimowa提供／黃唯淯台北傳真）

西班牙精品Loewe與瑞士跑鞋運動品牌On近來發表全新聯名作品，並為其拍攝一系列的形象廣告大片，贊揚戶外運動的美好成為不少網友討論的話題。而雙方的合作，更不僅限於跑鞋而已，從parka外套到功能型上衣、背心、單車短褲、手套等，應有盡有。部份衣物是採用對環境友善的回收功能型平織物料製成，並於其上融入Loewe與On各自的設計美學；而On經典的Cloudtilt運動鞋也以嶄新面貌與大家見面，經典的多層鞋面、加墊鞋舌等細節允以保留，但在配色上更為活潑生動，好像Loewe此次請來的攝影師Ryan McGinley拍下的形象廣告一般，健美又陽光。

而來自德國科隆的Rimowa也在近期與攝影師Sarah van Rij和David van der Leeuw共同合作，拍攝了一系列Original系列行李箱形象廣告，撇除掉我們舊日對旅行的記憶，影像深刻地將物品與生活－還有我們交織在一起，當旅行箱變成日常，變成生活的一部份，那種依賴感就無法隨便被取代。而此次全新形象廣告名為「Engineered For Life匠心工藝終生淬鍊」，講述了行李箱由工廠出發，走過歲月風霜和旅行大千世界的遊歷，透過具有特殊吸引力的貼紙與刮痕，探究每個不一樣的人生路。