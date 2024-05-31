搭機旅遊旺季到來，全球各大機場人潮大增，必須耐著性子等候領取託運行李，運氣不好的會遇上行李沒跟上或者遺失，有些人行李重到連自己都抬不動，行李箱因此故障毀損，過磅時還得支付超重費，部分航空公司對於行李重量的限制已陸續趨嚴。經驗豐富的機師與飛行常客同聲建議行李精簡為上，只帶隨身行李出遊的綜合風險最低。美國《華盛頓郵報》彙整9大「隨身行李打包心法」，輕裝出遊。

心法一：狠心捨棄「非必需品」。絕大多數旅客對於旅行計畫與旅途過程有成千上萬個食衣住行「假設」情境，帶了一堆東西出門，真正派上用場的卻很少，譬如準備10件「非常需要」的衣服但其中5件根本沒穿過。收拾行囊前務必回顧以往經驗，從中篩選絕對必要的物品，再加上1件備用品，而且必須易於清洗。每次旅行沒用上的物品要列入「錯誤清單」以防重蹈覆轍。

心法二：優先考慮提供洗衣設備的住宿地點。這能大幅減少攜帶衣物的件數，即使飯店沒有洗衣設施，只要衣物容易清洗，還是可以在房間裡的洗手槽自行洗滌，或者打聽飯店附近有無洗衣店。

心法三：「多功能」優於「數量」。極簡主義式的出遊裝束不代表每天穿一樣的服裝出門，但平時練就混搭功力絕對有用，百搭且舒適的單品最實用。

飛行常客分享如何精簡行囊。

心法四：掌握衣物填充術。近年「摺疊」與「捲束」兩大派系分庭抗禮，但其實這兩種方法適合不同衣物，例如T恤、內衣適合用捲的，外套、正式服裝或者厚重衣物並不適合捲起來，以免皺巴巴。乾洗店的衣架與塑膠套也能用來保護衣物。

心法五：善用立體包與真空壓縮帶。這是井井有條與節省空間的好物。髒衣物、鞋子與乾淨的衣物可用立體包相隔，附掛勾的盥洗包也很好用。不怕發皺的內衣襪子或運動服可用真空袋壓縮，體積可縮小約一半。

心法六：貴重物品、必需品隨身攜帶。藥品、錢包、手機等必需品或貴重物品應該放在隨身小包，可以背在身上，也很容易塞進機艙座位底下。要是還有空間，水瓶、零食、充電器、備用上衣也可以一併收納。

背包客分享行囊內容。

心法七：最佔空間的鞋子與外套穿上身。鞋子是背包客最傷腦筋的物品，軟鞋、涼鞋輕巧，比較適合放進行李箱袋，而且最好使用鞋袋收納，打包時最好放在箱袋底部。沉重、體積大的鞋子留待出門當天穿著。

心法八：精簡盥洗美妝用品。打包行李時絕對不要按照平常使用習慣去收拾這類物品，務必嚴格自我限制，容器與容量要符合航空公司最新規定。再者，有不少品項可在旅途中輕鬆購買補充。

心法九：帶一個可折疊的備用包。這是因應突發狀況的好幫手，臨時起意買了易碎品必須手提，或者在機場免稅店採購伴手禮，都很合用。備用包或備用袋可選用輕量耐磨材質（例如尼龍），必須易於摺疊成小而扁平的形狀，以便收納於行李箱袋或隨身小包。