帕金森氏症（Parkinsons disease）是發生率僅次於阿茲海默症的退化性神經疾病，醫師指出，主要徵兆包括臉部表情變少、聲音變小、手部僵硬及走路步伐小，由於症狀多從一手一腳開始，因此常被誤以為是中風，但進一步檢查即可正確診斷。另外，運動能有效延緩腦部退化，包括舌頭運動、手腳運動和走路運動，對於延緩帕金森氏症病情惡化，也能發揮正面效益。

花蓮慈濟醫院院長、神經外科醫師林欣榮在《健康2.0－名醫觀點》表示，帕金森氏症是好發於壯世代的疾病，一旦發現臉部表情變少、聲音變小、手部僵硬及走路步伐小等情形，就要注意可能罹病。

林欣榮接著說，由於罹患帕金森氏症的病人身體比較僵硬、動作緩慢，且症狀大部分都是從一手一腳開始，甚至還會出現手抖的情況，因此起初常會被誤認成是中風。但透過進一步的腦部磁振攝影、多巴胺神經攝影，即可正確診斷出病況嚴重程度。

在治療帕金森氏症方面，林欣榮提到，以藥物為大宗，由於腦部的多巴胺神經少了，使得多巴胺的分泌量減少，就給予患者補充左多巴藥物，以彌補其多巴胺不足的情形。

除了藥物治療外，林欣榮強調，運動對於預防腦部退化、防止帕金森氏症患者病情惡化，也扮演相當重要的角色，特別是可進行舌頭運動、手腳運動和走路運動。他提到，自己常會提醒病人，回家與其坐著看電視，不妨稍微蹲個馬步，訓練大腿股四頭肌，使其更有力量；另外，像是唱歌可增加舌頭運動，使吞嚥不會困難、講話也比較大聲，還能促進腦迴路、改善憂鬱，有不少好處。