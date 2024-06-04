加護病房（ICU）醫師陳志金分享，最近收治一位90多歲的男患者，因腦中風入住加護病房，和患者家屬講解病情時，發現家屬都沒反應，他回想起神經科醫師之前提到「患者的幾個兒子態度冷漠」，覺得很奇怪，後來才知道，原來除了患者的女兒，其他家屬都是天生聾啞。

陳志金在臉書上分享，一位90多歲的阿公因腦中風在加護病房治療，準備和病患家屬解釋病情，發現床邊只有阿公的女兒，便問「還有沒有其他家屬在外面？」如果有就一起進來聽，以免「轉達」造成誤解，沒多久2位年紀稍長的男性和1位比較年輕的男性依序進入病房。

陳志金表示，病人的女兒介紹3位男性「這2位是兒子，那1位則是孫子！」，他開始講解患者的病情，但他發現3位男性家屬的反應都很冷漠，聽了毫無反應，連點頭示意都沒有，讓他覺得有些奇怪，擔心家屬沒有聽懂，因此就拿出病情解說單給病人的孫子，逐條講解。

陳志金指出，病人的孫子突然開始比手畫腳，用手語將他的話「翻譯」給長輩們看，而病人的兒子看了也終於有反應，病人的女兒見狀解釋說「他們是天生聾啞，我的兄弟大部分都是。」而孫子也是天生聾啞，但他識字，所以看著病情解釋表來翻譯；陳志金說，他推測孫子應能讀唇語，便脫下口罩重新講解病情，孫子見狀立刻露出笑容。

陳志金表示，之後他想起來，神經科醫師當天也提過「阿公的幾個兒子態度冷漠，在急診室的時候，不管醫護人員說什麼，他們都沒有回應」，如今他才知道「無言的冷漠」其實是有原因的。