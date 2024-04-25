人生在世難免會遇上一些困難，尤其年紀大了以後身體越來越差，生活上可能就會有越來越多事情需要仰賴他人。一名女網友透露，自己在公公中風後幫忙對方洗澡，沒想到近日卻發現對方竟然「有反應」，讓她崩潰問「我該怎辦？」

一名女網友今（25）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆的身體本來就不算太好，沒想到公公又中風，先生因此要求她每天都要幫公公洗澡，「洗著洗著，公公竟然有反應，我該怎辦？」

其他人全都傻眼喊「妳老公自己沒手嗎」、「自己的爸爸自己洗好嗎？怎麼好意思叫老婆洗」、「真的是豬隊友」、「妳可以拒絕吧，叫妳老公自己去洗」、「是我一定會哭出來，幹嘛過這種生活」、「有沒有毒菇，叫她們來洗啊！」

也有人建議「申請長照來洗」、「錢能解決的事情就不要省吧」、「叫婆婆一起來，公公有反應之後交給她處理」、「申請居家照顧吧，也有男的護工可以申請，看需求還可以幫忙按摩復健」。