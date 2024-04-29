男星劉書宏和YouTuber「這群人」成員鄭茵聲曾是男女朋友，後來兩人和平分手，雙方難免都會在工作時被問到感情狀況，兩人也都大方回應；近日劉書宏帶媽媽上綜藝節目，被問到劉書宏感情狀況，劉媽媽透露某任女友當著她的面拍桌吵架，讓她感覺很不好，這段描述卻讓網友吐槽劉媽媽，對此劉書宏出聲護媽，希望大家罵他就好。

劉書宏日前帶媽媽上《小姐不熙娣》，問到劉書宏歷任女友的印象，劉媽媽直言女方沒禮貌得罪她的情況比較少，但有一任在她面前和劉書宏吵架，氣頭之上當著劉媽媽的面拍桌，讓劉媽媽疑惑：「怎麼會對我兒子這樣子」，坦言媽媽難免不喜歡看到兒子被這樣對待。

劉書宏補充當時在餐廳裡，女方帶了爸爸，他帶了媽媽，是四個人一起吃飯。之後小S問劉媽媽是否認識茵聲，還問和茵聲處得來嗎？劉媽媽停頓了一下沒有說話，小S繼續逼問：「還是說拍桌子的就是她」，劉媽媽反應很快回：「我沒有說」，讓眾人猜測拍桌的前任應該就是茵聲。

影片曝光後，網友認為劉媽媽只看到劉書宏委屈，卻沒有想到會吵架的原因，「單方面說詞就沒什麼可參考的，何況是雙方家長一起吃飯狀況下女生氣到拍桌，我倒是比較想知道男生怎麼了」、「女生逃過一劫」、「還好分手了」，但也有人緩頰「劉媽媽也是可愛真性情的表現，真正的惡婆婆絕對不是這樣」。

面對網友們的吐槽，劉書宏解釋「茵聲跟我媽媽到現在都有聯絡，我媽還是很喜歡她，也希望她發展越來越好」，接著強調「罵我怎麼樣都可以，但罵我媽不行」。