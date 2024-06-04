彰化縣陳姓男子透過網路結識男性內褲A女業務，相約洽談購買內褲事宜及賞夜景，陳男卻在駕車搭載途中，將左手深入A女內衣，抓住胸部1下，陳男審訊時辯稱「她有迎合我，我們很順自然發生」，法官依據證人及A女事後情緒反應，認陳男犯強制猥褻，考量其以20萬與A女達成和解，且A女也同意給予緩刑，判陳男有期徒刑7月，緩刑3年。

檢方起訴指出，Ａ女因從事販賣男性內褲業務，2023年8月12日透過交友軟體「OMI」結識陳男後，雙方為洽談購買內褲事宜與看夜景，相約翌日在台中市1家咖啡店見面，雙方碰面後，Ａ女坐進陳男自用小客車副駕座，陳男即以上網搜尋餐廳為由，將車輛停靠路旁，以右手將Ａ女強壓靠近自己後，再以左手深入Ａ女內衣，並抓住其胸部1下，強制猥褻得逞。

陳男在警詢時坦承撫摸A女胸部，卻辯稱「她有迎合我，我們很順其自然發生」等語，A女友人則證稱「A女案發後，立即撥打語音通話給我，通話當下，A女的語氣害怕、慌張、很急促，快哭出來」等事實。

台中地院法官考量，陳男坦承犯行，又已賠償Ａ女20萬元達成和解，可認被告尚有悔悟彌補之心，審酌Ａ女表示同意給予被告緩刑，依強制猥褻罪判陳男有期徒刑7月，諭知緩刑3年，以啟自新，緩刑期間付保護管束，以觀後效。