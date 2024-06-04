陸外交部發言人汪文斌 候任駐柬埔寨大使 20:092024/06/04 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據大陸國家國際發展合作署發布消息中顯示，大陸外交部發言人汪文斌已成候任駐柬埔寨大使。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據澎湃新聞引述大陸國家國際發展合作署微信公眾號指出，國家國際發展合作署署長羅照輝4日會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。 由上述消息顯示，汪文斌已候任中國駐柬埔寨大使。 勾結「台版柬埔寨」杜承哲收賄 前寧夏派出所長第5度延押2月 陸外交部：願同美方加強AI領域交流合作 全長約48公里 柬埔寨將在首都金邊命名「習近平大道」 #汪文斌 #候任 #柬埔寨 #大使 #國家國際發展合作署 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 12友邦唯一未派慶賀團 賴清德接見海地大使祝賀1事 19:292024/05/22 政治 勾結「台版柬埔寨」杜承哲遭押1年多 超貪派出所長認罪恐判重刑 11:572024/05/23 社會 520就職》陸大使批日「被帶入火坑」 日嚴正抗議 議員怒喊驅逐他 12:152024/05/22 國際 大陸與柬埔寨聯合軍演 展示步槍機器狗 17:492024/05/28 軍事 擴大跨國校園交流 35外籍生獲頒新北國際外交大使證書 13:162024/06/01 生活 台版柬埔寨「藍道」捐棺材找傳承 法院宣判日倒數計時 19:512024/05/21 社會 伊朗外交部召見陸大使 抗議3島嶼主權聲明 10:292024/06/03 兩岸 台灣藝人喊「我們中國人」 鄭麗文：真正的兩岸和平大使 00:162024/05/28 政治 陸啟動「秘密武器」陸大使：期待大家像關心大貓熊一樣關心中美關係 09:162024/05/30 兩岸 《鬼氣球》恐怖媲美國際級 「地表最帥和尚」白英他空挑戰外語演出 17:482024/05/27 娛樂 永豐金控看好東南亞市場 三階段收購柬埔寨Amret 18:562024/05/23 財經 澤倫斯基訪菲律賓 宣布今年內在馬尼拉設大使館 12:402024/06/03 國際 美防長奧斯汀訪問金邊 盼重塑美國與柬埔寨關係 19:572024/06/04 國際 美國駐黎巴嫩大使館外爆近半小時槍戰！槍手為敘利亞籍 15:402024/06/05 國際 連莊盃》頂住柬埔寨反撲壓力 連莊歷經五局大戰摘2連勝 00:432024/05/31 體育 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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