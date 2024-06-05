2024臺北市傳統藝術季即將於6月8日（六）晚間7時30分在臺北市中山堂中正廳，迎來閉幕壓軸「琴韻新篇」音樂會。臺北市立國樂團呼應傳統藝術的主軸，邀請80歲京劇音樂大師李超帶來畢生京劇精華，與多年夥伴一代名伶魏海敏合作，攜手後輩盛鑑、劉珈后、劉化蒂、黃詩雅與林庭瑜等京劇名角演唱他親自編腔的名劇選段，李超也將難得親自上場，與入門弟子張舒然（現為北市國高胡演奏團員）同臺演出，一讓樂迷有機會親炙大師演奏風華，感受京劇音樂凝神之美；二則看見國樂與京劇的代代相傳，生生不息。

一代名伶魏海敏。（圖／臺北市立國樂團提供）

國樂與京劇的美好相遇

北市國「琴韻新篇」音樂會由文化學者林谷芳擔任導聆，瞿春泉擔任指揮及編曲，「臺灣第一鬚生」唐文華擔任主排。瞿春泉是臺灣國樂之寶，精通京劇以及地方戲曲唱腔，過去也曾多次以國樂編制展現北管、客家音樂、歌仔戲等音樂藝術精華。瞿春泉表示他與李超認識多年，這次演出李門與李超兄弟的《魚躍龍門》雙京胡協奏曲，瞿春泉重新整理，但保留原有素材，兼具創新。

北市國「琴韻新篇」音樂會由文化學者林谷芳擔任導聆。（圖／臺北市立國樂團提供）

李超現為國光劇團音樂指導，原大陸中國京劇院國家一級琴師，基本功紮實，尤對梅派藝術造詣深厚。瞿春泉表示，在改編時，以國樂團交響編制為底，刻意在間奏部分讓國樂團有更多表現，增加氣氛，跟戲曲文武場的伴奏相對映，讓整場音樂會更加豐富。

北市國高胡演奏團員張舒然。（圖／臺北市立國樂團提供）

國光劇團名旦名角齊聚

其他曲目還包括李門作曲、編腔的京劇《白蛇傳》選段，李超作曲、編腔的京劇《快雪時晴》以及《金鎖記》選段，都是京劇老戲骨一再回味的選段。值得一提的是，盛鑑、劉珈后、黃詩雅與林庭瑜都是國光劇團全面接班的中、新生代名角名旦，傳承極致京劇美學，音樂會含金量極高。

左起：京劇名角盛鑑、劉珈后、劉化蒂、黃詩雅與林庭瑜。（圖／臺北市立國樂團提供）

北市國成軍超過40年，持續海納百川，勤納多元，可以接受各式各樣的文化派別、戲曲種類，北市國代理團長劉得堅表示，希望透過這場壓軸演出，不但讓年輕音樂世代感受傳統藝術之美，也讓臺灣傳統藝術幕後代表性人物：文武場樂師，都有機會站上臺前，接受觀眾的掌聲與喝采。

2024臺北市傳統藝術季即將於6月8日（六）晚間7時30分在臺北市中山堂中正廳，迎來閉幕壓軸「琴韻新篇」音樂會。（圖／臺北市立國樂團提供）

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